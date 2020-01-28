باقة ورد من الأمم المتحدة للسيد السيستاني

2020/01/28 | 02:20 - المصدر: الصباح

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النجف الأشرف / الصباح

قدمت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، تبريكاتها وتمنياتها بالشفاء التام، مع باقة ورد، للمرجع الاعلى السيد علي السيستاني بعد نجاح عمليته الجراحية مؤخراً.

وجاء في نص الرسالة التي سلمت رسمياً الى مكتب المرجع السيستاني مع باقة الورد: "نيابة عن أسرة الامم المتحدة في العراق، نتمنى لسماحتكم الشفاء العاجل"، مؤكدة أن "صوتكم هو صوت العقل وحكمتكم مهمة للغاية".

وكان سماحته أجرى في مستشفى الكفيل بكربلاء المقدسة، عملية جراحية تكللت بالنجاح جراء كسر في عظم الفخذ.

وبعثت الرئاسات الثلاث والأحزاب والكتل السياسية ومنظمات وشخصيات دولية برقيات إلى المرجع الأعلى للاطمئنان على صحته، وأكد الكادر الطبي الذي أجرى العملية الجراحية، أن السيد السيستاني بدأ بالحركة بعد استقرار وضعه الصحي وتماثله للشفاء"، وأوضح ان "العملية الجراحية أجريت لتثبيت كسر أعلى عظم الفخذ الأيسر"، مبيناً أن الكسر في رأس العظم يكون الشفاء منه سريعا".

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