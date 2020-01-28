بعثة الاتحاد الأوروبي تستأنف نشاطاتها في العراق

2020/01/28 | 02:20 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

استأنفت بعثة الاتحاد الاوروبي حول العالم خدماتها الاستشارية للحكومة العراقية بكامل طاقتها.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية، تلقته "الصباح" أن "وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري استقبل أمس الاثنين، قائد العمليات المدنية للاتحاد الاوروبي ورئيس بعثات الاتحاد الاوروبي حول العالم فينتشينزو كوبولا ورئيس بعثة الاتحاد الاوروبي الاستشارية وكالةً بيني جينسن".



وأكد الياسري أهمية تطوير التعاون المشترك وتبادل الخبرات الأمنية.من جانبه، أعلن رئيس بعثات الاتحاد الاوروبي حول العالم ان بعثة الاتحاد الاوروبي الاستشارية في العراق سوف تستأنف كامل طاقتها الاستشارية بما فيها وضع خطة جديدة لزيادة الدعم المقدم الى وزارة الداخلية في المجالات كافة وتطوير قدراتها.

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