استنكار واسع لاستهداف البعثات الدبلوماسية في العراق

2020/01/28 | 02:24 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

عبرت القوى والأحزاب السياسية عن رفضها لاستهداف البعثات الدبلوماسية والسفارات العاملة لدى العراق، ورأت ان الاعتداء على السفارات هدفه اعاقة رحيل القوات الاجنبية، وبينما أكدت التزام العراق بالمواثيق والمعاهدات الدولية بشأن حماية البعثات الدبلوماسية على أراضيه، نفت هيئة الحشد الشعبي، وجود علاقة بينها وبين الجهات التي استهدفت السفارة الأميركية ليلة أمس الأول الأحد.

وكان مصدر قد أفاد، ليلة الأحد، بأن القصف الصاروخي الذي استهدف المنطقة الخضراء والسفارة الاميركية في بغداد اسفر عن اصابة ثلاثة اشخاص على الاقل.

وأوضح المصدر، أن طائرات مروحية تعمل على اخلاء بعض الموجودين داخل السفارة، مشيرا الى اتخاذ اجراءات امنية مشددة، فضلا عن قطع الطرق المؤدية الى مبنى السفارة.

وعلى الفور، اصدر رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، بيانا حذر فيه من تعرض البلاد لتداعيات خطيرة نتيجة هذه الاعمال، مؤكدا التزام حكومته بحماية البعثات الدبلوماسية، كما اشار الى اصداره اوامر باعتقال المنفذين وتسليمهم الى القضاء.

كما قال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي: إن القصف الصاروخي المتكرر الذي تعرضت له السفارة أمرٌ مرفوض، وتصرف يسيء لسمعة العراق ويضعف الدولة ويمس بسيادتها، فضلا عن أنه عمل يتنافى مع الأعراف والاتفاقيات الدولية، مبديا رفضه بأن يكون العراق طرفا في أي صراع، أو ساحة لتصفية الحسابات الدولية.

ونقلت وكالة الانباء العراقية "واع" عن معاون نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو علي البصري، قوله: إن "الحشد الشعبي ليست له علاقة بالجهات التي استهدفت السفارة الأميركية في العراق".



لافتاً الى أن "هذه الجماعات تعبر عن نفسها والحشد الشعبي لا يتبنى أي عملية".

وأضاف البصري أن "بعض الجهات تحاول زج اسم الحشد الشعبي في هذه القضية من دون دليل".

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