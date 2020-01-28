مقترح برلماني لحل أزمة مرشح رئاسة الحكومة

2020/01/28 | 02:24 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح / مهند عبد الوهاب

اقترحت كتلة الفتح النيابية، ترشيح شخصية مستقلة من خارج الطبقة السياسية لحل أزمة رئاسة الوزراء، وبينما نفت كتلة سائرون التوصل الى اتفاق بين الكتل السياسية على شخصية محددة، أبدت قوى سياسية في داخل مجلس النواب مرونة بالموافقة على أي شخصية توافقية تنطبق عليها شروط المتظاهرين والمواصفات التي دعت لها المرجعية الدينية العليا.

وقال رئيس الكتلة النائب محمد الغبان: إن "إنهاء الجدل في اختيار رئيس الحكومة الجديدة، وما عبرت عنه المرجعية الدينية، هو باختيار شخصية مستقلة غير جدلية يتم ترشيحها من خارج الطبقة السياسية، أي من النخب والكفاءات".

في المقابل، أكد عضو كتلة سائرون النيابية النائب طلعت كريم، ان "الحديث المطروح في الإعلام عن التوصل الى اتفاق بين الكتل السياسية على شخصية رئيس الوزراء من خارج الوسط السياسي، غير صحيح، على اعتبار أنه لا يوجد اجتماع بين تلك الكتل للاتفاق على تسمية المرشح لمنصب رئيس الوزراء".

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