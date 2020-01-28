العمل تحدد 17 مكتباً لتشغيل العمال الأجانب في البلاد

2020/01/28 | 02:52 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أمس الاثنين، وجود 17 مكتبا مرخصا رسميا فقط لاستقدام وتشغيل العمالة الاجنبية في البلاد، مشددة على انها تعمل على متابعة من انتهت مدد اقامتهم لاتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الصدد.

وذكر مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني بالوزارة رائد جبار باهض، في بيان تلقته “الصباح”، ان “دائرته سجلت 17 مكتبا مرخصا رسميا في عموم البلاد لاستقدام وتشغيل العمالة الأجنبية”، مشيرا الى انه “تم التنسيق مع قسم الاجانب في مديرية الاقامة بوزارة الداخلية بشأن دخولهم الى البلاد ومنحهم سمة الدخول وكيفية حصر ذلك بالمكاتب المرخصة حصرا”.

واشار باهض، الى “وجود ما يقرب من اربعة الاف عامل اجنبي موزعين في عموم بغداد ومحافظات البلاد المختلفة، اغلبهم يعملون بالتدبير المنزلي اضافة الى معيلين للمرضى”، مبيناً ان “الوزارة تعمل على حصر اعدادهم من اجل التأكد من اماكن عملهم والتزامهم بشروط منحهم الاقامة بغية السماح لهم بالعمل في

المنازل”.

واوضح، انه “تمت مناقشة آلية تطوير السياق المعتمد لدى الجانبين في ما يتعلق بدخول العمال الاجانب والاجراءات الواجب اتباعها بحق المخالفين لشروط الاقامة، فضلا عن التأكيد على ضرورة مشاركة فرق من دائرة العمل والتدريب المهني في الجولات التفتيشية التي تقوم بها وزارة الداخلية للكشف عن الذين انتهت مدة اقامتهم لاتخاذ الاجراءات اللازمة”، مبينا أنه تم “ التأكيد على ضرورة تفعيل الفحص الطبي للاجانب في جميع منافذ البلاد البرية والبحرية والمطارات من اجل سلامتهم من الامراض، فضلا عن الاجراء الامني الكامل بما يضمن تحقيق السلامة الصحية والامنية عند زجهم في

المجتمع”.

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