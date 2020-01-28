القوى السياسية تجمع على إدانة استهداف البعثات الدبلوماسية

2020/01/28 | 02:52 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

عبرتْ القوى والأحزابُ السياسيةُ عنْ رفضِها لاستهداف البعثات الدبلوماسية والسفارات العاملة لدى العراق، ورأت ان الاعتداء على السفارات هدفه اعاقة رحيل القوات الاجنبية، وبينما أكدت التزام العراق بالمواثيق والمعاهدات الدولية بشأن حماية البعثات الدبلوماسية على أراضيه، نفت هيئة الحشد الشعبي، وجود علاقة بينها وبين الجهات التي استهدفت السفارة الأميركية ليلة أمس الأول الأحد.

وكان مصدر قد أفاد، ليلة اول امس الأحد، بأن القصف الصاروخي الذي استهدف المنطقة الخضراء والسفارة الاميركية في بغداد اسفر عن اصابة ثلاثة اشخاص على الاقل

وأوضح المصدر، أن طائرات مروحية تعمل على اخلاء بعض الموجودين داخل السفارة، مشيرا الى اتخاذ اجراءات امنية مشددة فضلا عن قطع الطرق المؤدية الى مبنى السفارة.

وعلى الفور، اصدر رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، بيانا حذر فيه من تعرض البلاد لتداعيات خطيرة نتيجة هذه الاعمال، مؤكدا التزام حكومته بحماية البعثات الدبلوماسية، كما اشار الى اصداره اوامر باعتقال المنفذين وتسليمهم الى القضاء.

كما قال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي: إن القصف الصاروخي المتكرر الذي تعرضت له السفارة أمرٌ مرفوض، وتصرف يسيء لسمعة العراق ويضعف الدولة ويمس بسيادتها، فضلا عن أنه عمل يتنافى مع الأعراف والاتفاقيات الدولية، مبديا رفضه أن يكون العراق طرفا في أي صراع، أو ساحة لتصفية الحسابات الدولية.

انضباط الحشد

ونقلت وكالة الانباء العراقية "واع" عن معاون نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو علي البصري، قوله: إن "الحشد الشعبي ليست له علاقة بالجهات التي استهدفت السفارة الأميركية في العراق"، لافتاً الى أن "هذه الجماعات تعبر عن نفسها والحشد الشعبي لا يتبنى أي عملية".

وأضاف البصري أن "بعض الجهات تحاول زج اسم الحشد الشعبي في هذه القضية من دون دليل"، مؤكداً أن "تشكيلات الحشد الشعبي موجودة ومنضبطة ولدينا اجتماعات معها وتوجيهات مستمرة".

وتابع أن "هناك تعاوناً عالياً بين قيادات الحشد والقيادات الأمنية وهذا الأمر لطالما ركز عليه الشهيد أبو مهدي المهندس"، عاداً التعاون بين الحشد والأجهزة الأمنية بأنه "هو من حقق النصر بهذا الشكل والسرعة".

وأشار البصري الى أن "الحشد الشعبي يعمل مع الأجهزة الأمنية في غرفة عمليات واحدة وان هناك مستوى عاليا من التنسيق، خاصة في ما يتعلق بالعمليات الأمنية ضد الإرهاب".

وفي السياق، قال القيادي في حركة عصائب أهل الحق جواد الطليباوي، في تغريدة على موقع "تويتر": "مرةً أخرى نؤكد أن القصف الصاروخي الأخير ليس من عمل فصائل المقاومة العراقية لأننا أكدنا في وقتٍ سابق أن فصائل المقاومة لن تستهدف السفارات والبعثات الدبلوماسية في العراق".

وأضاف الطليباوي أن "الصواريخ المستخدمة في القصف هي من الأسلحة التي استغنت عنها فصائل المقاومة منذ أعوام".

سياسياً، أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، في بيان تلقته "الصباح"، رفض تحالفه "الاعتداء على مقر السفارات والبعثات الدبلوماسية الاجنبية بالعراق".

واضاف ان "هذه الاعمال التخريبية هدفها خلق الفتنة واعاقة مشروع السيادة ورحيل القوات الاجنبية الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي"، داعيا الحكومة الى "العمل الجاد في حماية البعثات الدبلوماسية وكشف المتورطين باعمال الاعتداء".

التزامات العراق الدولية

بدوره، جدد رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، "الدعوة إلى احترام قرار مجلس النواب العراقي بانهاء التواجد العسكري الاجنبي على الاراضي العراقية، وفقاً لرؤية تراعي سيادة العراق ومصالحه وأمنه"، مؤكداً "أهمية مراعاة التزامات العراق الدولية، وفي مقدمتها ضمان سلامة البعثات الدبلوماسية العاملة فيه".

وأضاف، ان "تكرار استهداف البعثات الدبلوماسية يهدد جهود خفض التصعيد، ويزيد احتمالات تحول العراق الى ساحة للصراع، ويقوض مسارات الاصلاح التي ينادي بها ابناء شعبنا".

من جانبه، أعرب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، عن رفضه استهداف البعثات الدبلوماسية والسفارات العاملة لدى العراق، مشيراً إلى الوضع المتأزم في البلاد وتداعيات العملية السياسية وضرورة العمل على التهدئة وتجنب التصعيد.

جاء ذلك خلال استقباله سفيرة أستراليا جوان لونديس وسفيرة نيوزلندا تريدين دوبسن في بغداد، لبحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة.

وأكد المالكي أهمية تعزيز العلاقات مع جميع دول العالم على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مثمناً مواقف أستراليا ونيوزلندا الداعمة للعراق.

في حين رأى أمين عام حركة انجاز، باقر الزبيدي، في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي تلقته "الصباح"، أن "مواقف الدول اتجاه العراق تنعكس سلبا وإيجابا على مواقف تلك الدول ولان العراق عرف باحترامه للمواثيق والمعاهدات الدولية وخصوصا في ما يتعلق بالاعراف الدبلوماسية، فقد اصبح لزاما ان يلتزم الجميع بحرمة استهداف تلك البعثات مهما كانت الأسباب لانه بلا شك سيشكل ظاهرة سيئة لسمعة البلد وسيعكس صورة عن ضعف الدولة ووجود دولة موازية تتحكم بحركة الدولة كما تريد لا كما تريد الحكومة ومؤسسات الدولة الشرعية".

بينما عدّ القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري في تغريدة له على تويتر ان "هذه لعبة خطرة جدا من قبل الفصائل غير المنضبطة لتحفيز الموقف المتوتر، ويجب أن تتوقف".

تحذير قانوني

قانونياً، حذر الخبير القانوني، علي التميمي، من ان استمرار استهداف السفارات والبعثات الدبلوماسية سيعيد العراق تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.

وقال التميمي، في منشور على موقع "فيس بوك": انه "وفق اتفاقية فيينا الخاصة بالعمل الدبلوماسي والعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 والتي وقع عليها العراق، فإنه ملزم بحماية السفارات والقنصليات لأنها جزء من تراب الدولة التي تنتمي إليها".

وأضاف التميمي ان "كل اتفاقية تودع نسخة منها في الأمم المتحدة وفق المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة وهنا يحق للأمم المتحدة فرض العقوبات على الدولة المخلة بهذه الاتفاقية".

وأكد التميمي ان "العراق مهدد بهذه العقوبات مع هذه الاعتداءات لأنه من واجب العراق حماية هذه السفارات كونها جزءا من تراب الدولة التي تنتمي إليها وبالتالي هذا الاعتداء هو تهديد للسلم والامن الدولي وقد يعود العراق للفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة والوصاية الدولية".

مواقف دولية

وتعليقاً على استهداف سفارة بلاده في بغداد، دعا المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة الأميركية، في بيان، حكومة العراق إلى "الوفاء بالتزاماتها لحماية منشآتنا الدبلوماسية".

وأضاف "منذ ايلول الماضي وقع أكثر من 14 هجوما ضدّ موظّفين أميركيّين في العراق"، موضحاً "لا يزال الوضع الأمنيّ متوتّراً، وما زالت الجماعات المسلّحة تُشكّل تهديدًا.



لذلك، يجب ان نبقى يقظين".

من جهته، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف "يجب ضمان أمن أي مؤسسة دبلوماسية بالتأكيد.



لا نعتبر أنه يجوز الخروج و(تجاوز) عن هذا المعيار"، مشددا على أنه "يجب على واشنطن والعراق التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن انسحاب القوات الأميركية من هذا البلد.

واضاف ريابكوف للصحفيين "أننا ننطلق دائما من حقيقة أن مسألة وجود قوات من دولة أخرى في أراضي أي بلد يتم تحديدها أساسا في العلاقة بين سلطات هذا البلد والدولة التي ترسل هذه القوات"، مبيناً "الظروف تتغير، وسلطات البلد المضيف عدلت موقفها، وبناء عليه، ينبغي على الجانب الآخر أن يستجيب بطريقة مناسبة".

كما قال السفير الكندي في العراق، اولريك شانون، في تغريدة له على تويتر: "أضيف صوتي استنكارا لأولئك الذين يطلقون صواريخ فوق أحياء سكنية في بغداد".

وأضاف شانون ان "هؤلاء لا يريدون إلا صب الوقود على النار"، مؤكداً ان هذا الامر يعد "استفزازا لا تحمد

عقباه".

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