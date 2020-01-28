الأداء الحكومي

2020/01/28 | 02:52 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

محمد عبد الجبار الشبوط

اذا كانت الديمقراطية هي المعلم الثاني من معالم الدولة الحضارية الحديثة (فضلا عن المواطنة والقانون والمؤسسات والعلم الحديث)، فإن "الاداء الحكومي" هو أحد معايير قياس الديمقراطية.

يعتمد المؤشر العالمي للديمقراطية الذي تعده وتنشره وحدة المعلومات في الايكونوميست البريطانية خمسة معايير لقياس الديمقراطية في دول العالم المختلفة، وهذه المعايير هي: العملية الانتخابية، الاداء الحكومي، المشاركة السياسية، الثقافة السياسية واخيرا الحريات المدنية.

ولكل واحد من هذه المعايير تفاصيل كثيرة تغطي جوانب مختلفة من المعيار موضوع البحث.

وتم اشتقاق هذه المعايير من تعريف للديمقراطية يعدها "منظومة من الممارسات والمبادئ، التي تمأسس وتحمي الحرية".



ورغم ان المؤشر يقر انه لا يوجد اجماع على تعريف الديمقراطية، الا انه يحدد القواعد الاساسية المجمع عليها للديمقراطية بما يلي:

حكومة منتخبة على أساس الأغلبية.

رضا المحكومين.

انتخابات حرة ونزيهة وعادلة

حماية حقوق الأقليات

احترام حقوق الانسان الاساسية.

والحكومة هي أحد عناصر الدولة، وفي أطروحتنا للدولة الحضارية الحديثة، فإن عناصر الدولة بهاتين الصفتين هي: الاقليم والسكان والحكومة والنظام القيمي والسيادة.

وبالتالي فإن الاداء الحكومي ليس فقط مؤشرا للديمقراطية، انما هو مؤشر للدولة الحضارية الحديثة.

ويشتمل معيار الاداء الحكومي على عدة نقاط منها:

وجود ممثلين منتخبين للشعب يقررون السياسة العامة للحكومة.

وجود نظام فعّال للمحاسبة والتوازن بين سلطات الدولة الثلاث.

علوية السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية.

تأثير الجيش والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية في القرارات والسياسات الحكومية.

تأثير القوى الخارجية والاجنبية في الحكومة.

مدى قوة وتأثير الجماعات الخاصة في القرار الحكومي.

كيفية مساءلة السلطات المختلفة بين انتخابين.

مدى قدرة الحكومة على ممارسة سلطتها على الاقليم البري والجوي للدولة.

الشفافية في الاداء الحكومي.

الفساد المالي والاداري في اجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة.

رغبة وقدرة الدوائر المدنية في الدولة على تنفيذ القرارات والسياسات الحكومية.

إدراك الحكومة لحق المواطن في تقرير مصيره.

ثقة الناس بالحكومة

ثقة الناس بالاحزاب الحاكمة او المعارضة.

وبتطبيق هذه القياسات على العراق توصلت الايكونوميست الى ان درجة اداء الحكومة العراقية عام 2019 كانت صفرا، وقد اعترض بعض الاشخاص على هذه النتيجة، ووصفوها بغير دقيقة وغير صحيحة.



ولا يستبعد ان توجد بعض الصحة في هذه الاعتراضات، لكن المحصلة الاجمالية التي يشعر بها المواطن تجاه الاداء الحكومي، لا تبدو أفضل ما توصلت اليه المؤسسة البريطانية، فقد اصبح من المتفق عليه بين المواطنين ان اداء الحكومات العراقية بعد الاطاحة بالنظام الدكتاتوري لم يكن مرضيا بالنسبة للمواطنين بصورة عامة، ويظهر سوء الاداء الحكومي في العديد من النقاط السابقة، يضاف اليها التردي الملموس في التعليم والخدمات الصحية والبطالة والبنى التحتية

وغير ذلك.

ومع الاقرار بوجود أسباب وعوامل كثيرة لظاهرة سوء الاداء الحكومي، الا انه لا يمكن غض النظر عن الفساد السياسي المتمثل بالمحاصصة القومية والطائفية والحزبية في تشكيل الحكومة، ونظام الانتخابات الذي لم يكن بمستوى تشكيل برلمان قوي وكفوء، وغير ذلك.

وبسبب سوء الاداء الحكومي، فقد خرج العراق من مجموعة الدول الهجينة ليدخل في مجموعة الدول ذات الانظمة الشمولية، وهذا تراجع خطير، رغم ان الدستور يصف العراق بانه دولة ذات نظام ديمقراطي برلماني.

ان فشل الاداء الحكومي يصادر المغزى الاساسي للديمقراطية مهما كان تعريفها، فالمأمول من الديمقراطية هو ان تؤدي الى تحسين الاداء الحكومي، فإن فشلت في ذلك تحولت الى ديمقراطية شكلية او انتخابية فقط لا يمكن ان تنال رضا المحكومين، ويستطيع المواطن العادي أن يلمس بل يتأثر بأمثلة عديدة من سوء الاداء الحكومي في حياته اليومية، وهذا ما يدعوه الى الاحتجاج والتمرد، لأن العبرة في المؤشر الديمقراطي ليست فقط في اجراء الانتخابات، وانما في جودة الاداء

الحكومي.

وهذا يدلنا على نقطة الشروع في الاصلاح السياسي للنظام القائم، وهي اصلاح مؤسسات النظام، بدءاً من البرلمان ومرورا بالاحزاب وليس انتهاءً بالحكومة، وبالقوانين المتعلقة بها.



ويتعلق الاصلاح السياسي، من بين عدة امور اخرى، بطريقة انتخاب البرلمان، وطريقة تشكيل الحكومة، فاما ما يتعلق بالبرلمان، فقد اثبتت التجارب السابقة ان الانتخاب عن طريق القائمة جلب أسوأ أشكال البرلمانات، واما في ما يتعلق بالحكومة، فقد اثبتت التجارب السابقة ان المحاصصة جلبت اسوأ أنواع الحكومات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأداء الحكومي) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأداء الحكومي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).