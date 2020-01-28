2020/01/28 | 03:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت تقارير صحفية إسبانية، على خروج جوهرة الدوري الإيطالي من حسابات الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جوهرة الدوري الايطالي خارج حسابات برشلونة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جوهرة الدوري الايطالي خارج حسابات برشلونة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).