2020/01/28 | 03:12 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، تشكيل لجنة مختصة لمتابعة عقد شراء منظومة "أس - 300" مع الجانب الروسي.

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية سعد مايع: إن "العراق يمتلك منظومة أمنية متكاملة ومتماسكة، وهي بحاجة الى مظلة جوية لإدامة زخم الانتصارات على الإرهاب والقضاء على الجيوب النائمة"، لافتا الى أن "التعاقد مع الجانب الروسي سيتم بعد تشكيل الحكومة".

وأضاف مايع، أن "العراق لديه تنسيق مع الجانب السوري لمكافحة الإرهاب، خصوصا وان العراق يشترك بحدود مع سوريا التي ما زالت تقارع الإرهاب الداعشي"، مبيناً ان "المنظومة الروسية ستعزز من القدرات العراقية الدفاعية والهجومية".

وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أكدت في وقت سابق، أن العراق باشر تفعيل عقد شراء منظومة صواريخ الدفاع الجوي الروسية "أس - 300" منذ نحو ثلاثة أشهر.

وقال رئيس اللجنة محمد رضا: إن "الجيش العراقي يمتلك دفاعات جوية يصل مداها الاقصى الى 20 كم، وهي موزعة بين أهداف سيادية ومهمة ومناطق محرمة في البلاد"، مشيراً الى أنه "تم منذ نحو ثلاثة أشهر تفعيل العقد المبرم مع روسيا لتسليح الدفاع الجوي المجمد، لتزويد العراق بصواريخ (أس - 300) وذات مدى 200 كم الذي يعد جيدا بالنسبة لجغرافية العراق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة برلمانية لمتابعة عقد منظومة {أس - 300}) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة برلمانية لمتابعة عقد منظومة {أس - 300}) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).