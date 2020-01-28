إعادة تشغيل حقلي الناصرية والأحدب النفطيين

2020/01/28 | 03:12 - المصدر: الصباح

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المحافظات / مراسلو الصباح

عاود حقل الاحدب في واسط، وحقل الناصرية، انتاجهما بعد توقف استمر لعدة ايام اثر الاضطرابات التي رافقت التظاهرات في المحافظتين، في وقت اعلنت فيه محافظة بابل عودة انتظام الدوام في دوائرها الرسمية، واكدت عدم تسجيل اي خروقات او حوادث خلال احداث التظاهرات التي شهدتها في الاسابيع الماضية.



وأفاد مصدر مسؤول في شركة نفط ذي قار باستئناف العمل والانتاج بشكل كامل في حقل الناصرية ومحطة عزل الغاز في الحقل الواقع غربي المحافظة.



وقال المصدر لـ"الصباح": إن إدارة شركة نفط ذي قار، اعادت العمل مجددا في حقل الناصرية بكامل طاقته الانتاجية البالغة 90 الف برميل يوميا، اضافة الى تشغيل محطة عزل الغاز في الحقل بعد توقف استمر اربعة ايام جراء قيام متظاهرين باغلاق الطريق ومنع وصول العاملين إلى الحقل.



أما في واسط فقد أعلن مصدر مخول في ادارة حقل الاحدب النفطي في تصريح لـ"الصباح" اعادة تشغيل انتاج الحقل من النفط الخام والغاز، اضافة الى انسيابية تجهيز المحطة الكهربائية الغازية في الزبيدية بالوقود.

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