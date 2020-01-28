متظاهرو التحرير يعلنون رفضهم «الإساءة» للرموز الوطنية والدينية

2020/01/28 | 03:12 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

تتواصل التظاهرات السلمية في بغداد وعدد من المحافظات، وسط دعوات التهدئة والابتعاد عن الفوضى، في وقت، اعلن متظاهرو ساحة التحـرير، امس الاثنين، رفضهم الكامل «الاساءة» الى الرموز والقيادات الدينية والوطنية.

بالتزامن مع ذلك، شهدت بغداد اجتماعا لمناقشة تعويض المتضررين جراء عمليات الحرائق التي نفذها المندسون في الشورجة والسنك والمناطق المجاورة المحيطة بالتظاهرات.

وبحسب مصادر امنية فأن «الموقف الامني في بغداد تضمن توافدا مستمرا الى ساحات التظاهر (التحرير والخلاني ونفق التحرير والسعدون)»، مبينة في الوقت نفسه ان «الموقف جيد ولا يوجد اي خرق».

واعلن المتظاهرون المعتصمون في ساحة التحـرير رفضهم الكامل الاساءة الى الرموز والقيادات الوطنية العراقية والدينية، مؤكدين في الوقت نفسه التزامهم بالمطالب السلمية لتحقيق الاصلاحات .

وتوسطت جداريات كبيرة محيط ساحة التحرير ومبنى المطعم التركـي ، تضمنت هاشتاك بعنوان “ التحرير ما تنكر الطيب”.

الى البصرة، حيث افاد قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم جاسم نزال خلال استقباله شيوخ ووجهاء المحافظة بان “مسؤولية الأمن تقع على عاتق الجميع وأن القوات الأمنية لا تريد حرف المسار الصحيح للتظاهرات أو دخول الغرباء والمندسين والمخربين وهي حريصة جدا على سلميتها وحمايتها”، مشيرا الى أن “القيادة قطعت شوطا كبيرا في تأمين الحماية للمتظاهرين” .

واضاف ان “هناك بعض الإخفاقات قد حصلت والتي يتحملها الجميع”، مبينا أن “الجهات الأمنية غير مسؤولة عن التصرفات الفردية التي تصدر عن بعض الجهات” .

وفي ذي قار، وجه قائد الشرطة العميد ناصر الاسدي، رسالة الى المتظاهرين وتلقت “الصباح”، نسخة منها جاء فيها ان “ذي قار اليوم تتعرض لهجمة شرسة تدار من على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع المؤججة للفتن والهادفة لاثارة الفوضى في محافظتنا العزيزة”، مبينا انهم “يحرضون على التصادم بين قواتكم الأمنية وابنائكم».

واكد الاسدي ان “شرطة ذي قار لن تتخلى عن دورها الأمني”، داعيا العشائر الى “ارسال ممثلين عن التظاهرات للتعاون بإعادة نشر القوات الأمنية لمنع أي خرق أمني في محافظتنا العزيزة”.

وتابع ان “الانفلات الأمني سوف يسبب فوضى كبيرة لن تتم السيطرة عليها بسهولة ولا نريد ان يأتي أي شخص او قوة تفرض على محافظتنا من خارج المحافظة”، مشددا على “ضرورة التعاون والالتزام بالسلمية”.

وفيما يتعلق بتعويضات الحرائق، اوضح مستشار غرفة تجارة بغداد حسن الشيخ زيني لـ”واع”، ان “نسبة تعويض غرفة التجارة لأصحاب المحال التجارية المتضررة جراء عمليات الحرق التي نفذها المندسون بلغت 10 بالمئة”، مبينا ان “هذه التعويضات لم تكن بالمستوى المطلوب اذا ما قورنت بحجم الأضرار التي لحقت بها والتي تعدت بعضها الـ 250 الف دولار”.

واضاف، انه “تم عقد اجتماع مع محافظ بغداد لمناقشة تعويض المتضررين”، لافتا الى ان “غرفة التجارة بحاجة الى اكثر من ثلاثة اشهر لحصر حجم الاضرار لان بعض التجار المتضررين لم يسجل الضرر الى الان نتيجة الوضع الامني”.

يذكر ان غرفة تجارة بغداد اعلنت تضرر ما يقرب من 1000 الى 1200 محل تجاري في محافظة بغداد نتيجة عمليات التخريب الاقتصادي في مناطق الشورجة والسنك والمناطق المجاورة المحيطة بالتظاهرات وقدرت حجم الخسائر بمليارات الدنانير.

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