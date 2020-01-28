ريتا عودة - (( نُحِبُّ الحَيَاةَ..))

2020/01/28 | 03:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ريتا_عودة نُحِبُّ الحَيَاةَإذَا مَا اسْتَطَعْنَا إليهَاسَبيلاً،وَإنْ لَمْ نَسْتَطِعْ..نِكَايَةً بِالمَوْتِنِحِبُّ الحَيَاةَكَثِيرًا..كَثِيرًا.نُحِبُّ الحَبَّكَثِيرًا..كَثيرا..نُحِبُّ الغَزَلَ وَالغَزَالَة،نُحِبُّ البُرتُقَالَ..نُحِبُّ الزَّيتُونَالزَّيْتَ وَالزَّعْتَرْ.نُحِبَّ النَّعْنَاعَ..الحَبَقَوَالشَّاي الأخْضَر.نُحِبَّ الحِمَارَ الصَّبُور......

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