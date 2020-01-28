ارسنال يتخطى بورنموث بكاس انكلترا

2020/01/28 | 03:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأهل ارسنال الى الدور الخامس من مسابقة كأس انكلترا لكرة القدم، بفوزه على مضيفه بورنموث 2-1 الاثنين في ختام الدور الرابع.

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