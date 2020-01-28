2020/01/28 | 04:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة طبية حديثة، عن مجموعة صغيرة من الأطعمة من شأنها أن تساعد في القضاء على دهون البطن نهائيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة.. وجبة بسيطة يمكنها أن تقضي على دهون البطن) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة.. وجبة بسيطة يمكنها أن تقضي على دهون البطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).