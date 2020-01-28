إصابة سبعة من عناصر الشرطة العراقية بهجوم وسط بغداد

2020/01/28 | 04:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، إصابة سبعة من عناصر الشرطة العراقية بهجوم قرب إحدى ساحات الاحتجاج وسط العاصمة....

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