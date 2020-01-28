ردود على قصف السفارة الأميركية: المباني الدبلوماسية خارج خطط الانتقام

2020/01/28 | 05:48 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللامياعلنت وزارة الخارجيّة رفضها واستنكارها لما وصفته بـ»العدوان» الذي استهدف سفارة الولايات المتحدة، وفيما أصدرت عدد من القيادات السياسية بيانات رفضت فيها استهداف البعثات الدبلوماسية في العراق، لمّحت إلى وقوف أطراف غير المعروفة في الوقوف خلفها.واعلنت وزارة الخارجيّة رفضها واستنكارها لما وصفته بـ»العدوان» الذي استهدف سفارة الولايات المتحدة بالقصف بقذائف كاتيوشا.وقالت الخارجيّة، في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، إنها تُعبّر عن رفضها القاطع، واستنكارها للعدوان الذي استهدف سفارة الولايات المتحدة الأميركيّة بالقصف بقذائف كاتيوشا.وفي الوقت الذي تُشدّد فيه الوزارة عن استهجانها لهذا العمل العنفيّ المُدان قانوناً وعرفاً، تُؤكّد، بحسب البيان، أنّها حريصة أشدَّ الحرص على حفظ حرمة جميع البعثات الدبلوماسيّة العاملة في العراق؛ وذلك التزاماً ببُنود اتفاقـيّة فيينا لتنظيم العلاقات الدبلوماسيّة بين بلدان العالم، وحرصاً على العلاقات الثنائيّة، ورعاية للمصالح المُتبادلة للجميع.وتابع بيان الخارجية بالقول، إن العراق يُؤكّد أنّ مثل هذه الأفعال لن تؤثر في مُستوى العلاقات الستراتيجيّة بين بغداد وواشنطن التي تشهد ارتقاءً على طريق تحقيق تطلعات الشعبين الصديقين، كما أنّ السلطات الأمنيّة المعنيّة قد شرعت في إجراءاتها التحقيقـيّة؛ للكشف عن الجُناة، وتقديمهم إلى العدالة؛ لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات؛ ممّا قد يجرّ العراق لأن يكون ساحة حرب لأطراف خارجيّة.وعلق رئيس تحالف الفتح هادي العامري على قصف السفارة الاميركية في بغداد، وقال العامري في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه «نرفض الاعتداء على مقر السفارات والبعثات الدبلوماسية الاجنبية بالعراق».واضاف ان «هذه الاعمال التخريبية هدفها خلق الفتنة واعاقة مشروع السيادة ورحيل القوات الاجنبية التي صوت عليها مجلس النواب العراقي»، داعيا الحكومة الى «العمل الجاد في حماية البعثات الدبلوماسية وكشف المتورطين بها».بدورها، أكد القيادي في حركة عصائب أهل الحق جواد الطليباوي عدم وقوف «فصائل المقاومة» وراء القصف الصاروخي الذي استهدف السفارة الأميركية في بغداد.وفيما أشار رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الى أن «الوضع المتأزم في البلاد وتداعيا العملية السياسية وضرورة العمل على التهدئة وتجنب التصعيد»، أعرب عن «رفضه استهداف البعثات الدبلوماسية والسفارات العاملة لدى العراق».وأصدر رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، الأحد، بياناً حذر فيه من تعرض البلاد لـ»تداعيات خطيرة» نتيجة هذه الأعمال، مؤكداً التزام الحكومة بحماية البعثات الدبلوماسية، كما إشار إلى إصداره أوامر باعتقال المنفذين وتسليمهم إلى القضاء.كما استنكر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها السفارة الأميركية وسط بغداد، معتبرا هذه الحوادث وأمثالها تسيء للدولة العراقية.يذكر أن خمسة صواريخ كاتيوشا سقطت، مساء الأحد، على المنطقة الخضراء، بحسب ما أعلنته خلية الإعلام الأمني، فيما أفاد مصدر أمني بأن أحد الصواريخ أصاب مبنى السفارة الأميركية وأدى إلى مقتل موظف وجرح آخرين.

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