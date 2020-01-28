الرئيس الصيني يوعز باتخاذ «تدابير حازمة» لمكافحة «كورونا»

2020/01/28 | 05:48 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيأوعز الرئيس الصيني شي جين بينغ، لمنظمات الحزب الشيوعي الصيني على جميع المستويات، بالعمل الحاسم على مكافحة انتشار وباء نوع جديد من فيروس كورونا (التاجي).وقال التلفزيون المركزي الصيني في تقرير ان الرئيس شي جين بينغ طالب بأن تتحد المنظمات الحزبية على جميع المستويات والكوادر الشعبية العريضة حول الجماهير الواسعة وتنفذ بشكل حاسم قرارات اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، معتمدين بشدة على جماهير الشعب لمكافحة الوباء وتحقيق نصر على العدو».ئمس الاثنين، وصل إلى مدينة ووهان وهي مركز الوباء، رئيس مجلس الدولة الصيني، رئيس الوزراء لي كه تشيانغ، بتكليف من رئيس البلاد، شي جين بينغ، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، لتفقد وتوجيه جهود منع انتشار الفيروس التاجي الجديد ومكافحته.وكانت سلطات الصين قد أبلغت في 31 كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن اندلاع الالتهاب الرئوي غير المعروف في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن تفشي الفيروس إلى 81 في حين بلغ إجمالي عدد المصابين– 2744 شخصاً، ومددت الحكومة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.وأغلقت المزيد من الشركات الكبرى أبوابها أو طلبت من الموظفين العمل من المنزل في محاولة للحد من انتشار المرض. وأكدت لجنة الصحة الوطنية، في مؤتمر صحفي عقد أمس الأول، أن الفيروس الجديد يختلف عن الأنواع السابقة، ويخشى من تسارع قدرته على الانتشار بين البشر.

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