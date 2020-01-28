قاضي قضاة فلسطين : صفقة القرن ” مشبوهة” ولا توجد دولة عربية واحدة ستوافق عليها

2020/01/28 | 06:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، اليوم ، الثلاثاء ، للكشف عن تفاصيل خطة السلام في الشرق الأوسط،التى وصفها بـ “صفقة القرن” ، ويترقب العالم بشكل عام تلك الصفقة والجانب الفسلطينى بشكل خاص .فمنذ إعلان ترامب عن ” صفقة القرنصفقة القرن ” وتسربت بعض بنودها خلال الفترة الماضية ، آثارت غضب […]

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