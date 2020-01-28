فتح تدعو الفلسطينيين إلى الشوارع

2020/01/28 | 07:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / دعت حركة فتح الشعب الفلسطيني الى النزول الى كافة الميادين والشوارع ومواجهة الاحتلال في كافة نقاط التماس رفضا لصفقة القرن.وقالت الحركة في بيان لها “نؤكد إلتفافنا ودعمنا للقيادة الفلسطينية وعلى رأسهم الرئيس محمود عباس.وطالبت الحركة الشعب الفلسطيني بالصمود والوحدة للوقوف وجه الصفقة واسقاطها، كما طالبت من الدول العربية دعم موقف […]

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