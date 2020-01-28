2020/01/28 | 07:40 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المستقلة / دعا الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، السفراء العرب والمسلمين إلى عدم المشاركة في مراسم إعلان “صفقة القرن” الأمريكية الثلاثاء في واشنطن.
وقال أبو ردينة، اليوم الإثنين، في بيان: “إننا نهيب بالسفراء العرب والمسلمين الذين وجهت لهم دعوات لحضور إعلان صفقة القرن المشؤومة غداً بعدم المشاركة في هذه المراسم التي نعتبرها […]
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وقال أبو ردينة، اليوم الإثنين، في بيان: “إننا نهيب بالسفراء العرب والمسلمين الذين وجهت لهم دعوات لحضور إعلان صفقة القرن المشؤومة غداً بعدم المشاركة في هذه المراسم التي نعتبرها […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فلسطين للعرب: لا تشاركوا بإعلان صفقة القرن) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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