فلسطين للعرب: لا تشاركوا بإعلان صفقة القرن

2020/01/28 | 07:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / دعا الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، السفراء العرب والمسلمين إلى عدم المشاركة في مراسم إعلان “صفقة القرن” الأمريكية الثلاثاء في واشنطن.وقال أبو ردينة، اليوم الإثنين، في بيان: “إننا نهيب بالسفراء العرب والمسلمين الذين وجهت لهم دعوات لحضور إعلان صفقة القرن المشؤومة غداً بعدم المشاركة في هذه المراسم التي نعتبرها […]

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