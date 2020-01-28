الحجر على 2000 عامل صيني في الأردن بسبب “كورونا”

2020/01/28 | 07:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / قال وزير الصحة الأردني، إنه وجه بالحجر على نحو ألفي عامل صيني، تحسبا لانتشار وباء “كورونا” بينهم.ونقلت وسائل إعلام أردنية عن الوزير سعد جابر، قوله إنه طلب الحجر على العاملين الصينيين في مشروع للصخر الزيتي، مشيرا إلى أن ما بين 20 إلى 30 صينيا عادوا من بلدهم خلال الأسبوعين الماضيين.وحول […]

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