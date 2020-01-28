تصل إلى 25 مليون دينار... الرافدين يطلق السلف التكميلية لموظفي الدولة

2020/01/28 | 08:38 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اطلق مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، السلف التكميلية الإضافية لموظفي دوائر الدولة التي تتراوح ما بين (5 ، 10 ، 15، 20، 25) مليون دينار وحسب تقدير راتب الموظف وذلك عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية والموطنة رواتبهم حصرا لدى المصرف.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "تم صرف سلف الضعف ضعفين لموظفي دوائر الدولة لاكثر من 1200 موظف من الذين سبق وان تم منحهم سلف شخصية وقدموا على السلفة الثانية الإضافية وتم صرفها لهم بواسطة الماستر كارد".

وأوضح ان "صرف تلك السلفة تم عن طريق بصمة الزبون ثم ابلاغ الموظف عبر إرسال رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها".

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