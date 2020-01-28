عاملة تحرق مُسن لـ تسرقه.. تفاصيل حادث مروع في السعودية

2020/01/28 | 08:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / الصدفة كانت سببا في اكتشاف تفاصيل حادث مروع وقع بالمملكة العربية السعودية، قبل شهر، ورغم عدم توصل الشرطة- حينها- إلى تفاصيل الحادث؛ إلا أن أهل الضحية كانوا سببا في كشفها وإبلاغ الشرطة.ونشرت صحيفة سبق الإلكترونية، تفاصيل هذا الحادث، باعتراف من المتهمة، وهي عاملة هندية قتلت كفيلها المسن، وهو رجل سعودي عمره […]

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