وزير الخارجية الإيراني: صفقة القرن مجرد “أوهام”

2020/01/28 | 08:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريده على موقع (تويتر) اليوم (الإثنين) خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسلام الشرق الأوسط التي تعرف باسم “صفقة القرن” المقرر اعلانها غدا الثلاثاء، بأنها مجرد “أوهام”.وقال ظريف إنه من الأفضل قبول الحل الديمقراطي الإيراني الذي اقترحه المرشد الإيراني الأعلي آية الله علي خامنئي، بدلا […]

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