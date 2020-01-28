2020/01/28 | 09:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي قراءة حسابية في واردات العراق في المتحققة والمقدرة وفقا لقانون الميزانية العراقية المصدفة لعام 2019 وفقا لما ورد في تقارير وزارة المالية ووزارة النفط دون تعديل أو تطوير...قراءة حيادية تبين أين تذهب أموال العراق وكيف يتم التحايل على الشعب من خلال التسويف والمماطلة في عرض الحسابات الختامية على البرلمان وتقديم ميزانية جديدة تعتمد على نتائج ما قبلها وحسب قوانين المحاسبة الحكومية.فقد صوت مجلس النو......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عباس علي العلي - الميزانية العامة للدولة العراقية وغياب العدالة في التوزيع) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عباس علي العلي - الميزانية العامة للدولة العراقية وغياب العدالة في التوزيع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).