محمد الموسوي - ذي قار ايقونة الثورة

2020/01/28 | 09:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الموسوي اوشكت مظاهرات تشرين والانتفاضة الشبابية الباسلة التي انطلقت في الاول من اكتوبر الماضي ان تكمل شـهرها الرابع وهي تزداد روعة وبهاء رغم تضحياتها الجسيمة حبث تجاوز عدد الشهداء الستين بطلا وبلغ عدد الجرحي والمعاقين اكثر من 25 الف في حين يتواصل مسلسل القتل والاختطاف والتعذيب والاغتيال من قبل اجهزة الحكومة المستقيلة ومليشياتها القذزة لتتوج جرائمها بحرق خيم مظاهرات ابناء الناصرية الاشاوس مساء الاحد صباح ا......

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