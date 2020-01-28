سعيد علام - ليه بيقطعوا عن مصر -الميه والنور-؟! اهداء الى الملهم د. نايل الشافعى.

2020/01/28 | 09:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_علام واللى اعتدى جاى بابتسامته يعتدىبدل البنادق بالرايات وجابلنىبدل المدافع بالبنوك والبورصةوجال لسمسار الوطن ليك حصةاحجية غاز شرق المتوسط (النور)!.فى يناير 2002 اخر سلسلة اكتشافات مصر لحقول الغاز فى مياهها البحرية الاقتصادية، شرق المتوسط.فى فبراير 2003 مصر تتنازل عن 17% من مياها الاقتصادية، لتذهب الى قبرص واسرائيل.قبل يناير 2011 مصر تصدر الغاز لاسرائيل.

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