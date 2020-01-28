2020/01/28 | 09:23 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التربية، الثلاثاء، عن تسجيل أكثر من 20 الف متقدم للامتحانات الخارجية للعام الدراسي الحالي، فيما دعت الأهالي لمساندة المتقدمين وتوفير الاجواء الصحية والنفسية الملائمة لهم.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى , انه طتم تسجيل 27,890 الف متقدم لخوض الامتحان التمهيدي الخارجي للمديريات العامة للتربية في محافظة (الديوانية ، المثنى ، ديالى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التربية: أكثر من 20 الف متقدم للامتحانات الخارجية للعام الدراسي الحالي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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