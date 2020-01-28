فيديو : لحظة القاء أب نفسه أسفل عجلات قطار لإنقاذ ابنته بالإسماعيلية

2020/01/28 | 09:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / تداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو يظهر وجه الأب الذى أنقذ ابنته وهو في حالة ارتباك بعد انقاذها من عجلات القطار بعد احتضانها بمحطة الإسماعيلية.وأوضح الفيديو الذي قام بتصويره “احمد عاكف” احد شهود العيان على واقعة محطة قطار الإسماعيلية، الأب المسن بلحية بيضاء وهو يجلس محتضًا ابنته وهو مصدوم بينما تصرخ طفلته “بابا” وهي […]

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