2020/01/28 | 09:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روحاني : العلاقات الايرانية - الروسية آخذة بالنمو خلافا لرغبة امريكا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/28 | 09:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روحاني : العلاقات الايرانية - الروسية آخذة بالنمو خلافا لرغبة امريكا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روحاني : العلاقات الايرانية - الروسية آخذة بالنمو خلافا لرغبة امريكا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).