صحيفة: زيدان يرحل عن ريال مدريد في نهاية الموسم

2020/01/28 | 09:32 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية، امس الاثنين، أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، قد يحمل حقيبته و يرحل عن النادي بعد نهاية الموسم الجاري.وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن زيدان يفكر بشكل جدي في إنهاء مسيرته كمدرب لريال مدريد، بسبب مشاكل مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز.وحسب الصحيفة، فإن المدرب الفرنسي،

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