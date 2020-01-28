النزاهة توضح تفاصيل ضبطها الملا طلال مُتلبِّساً بالرشوة

2020/01/28 | 09:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي نفَّذتها بحقِّ النائب (محمود عبد الرضا ال...





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