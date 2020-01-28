اخ يا صدام حسين.. سرمد الطائي

2020/01/28 | 09:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: سرمد الطائي اخ يا صدام حسين..دمرت العراق بحماقتك بمسرحيات رهيبة وبليغة وما كدرت تخلي اللي وراك يفهمون ان الاستهتار والبلطجة والعنتريات راح تعيد تدمير البلد بشكل اسوأ هذه المرة..ويسألون لم الثورة..انها ثورة ضد وجود الحمقى في السلطة..انها ضد روح صدام العنترية التي تحل في جسد كل قناص وناقص عقل يواصل […]

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