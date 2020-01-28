الأمم المتحدة تبعث رسالة للسيد السيستاني مع باقة ورد

2020/01/28 | 09:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، تبريكاتها وتمنياتها بالشفاء التام، مع باقة ورد، للمرجع الديني السيد علي السيستاني ب...

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