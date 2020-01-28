العادات الغذائية لأشهر الأثرياء و قادة العالم

2020/01/28 | 10:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / في حين أن الكثير من الأبحاث تشير إلى أن النظام الغذائي المتوازن والنجاح مترابطان، فإن أنظمة هؤلاء المليارديرات تشير إلى أن عاداتهم الغذائية لا تمت بصلة إلى ثروتهم الصافية.مجلة “فوربس” الأميركية تناولت نماذج من أصحاب المليارات، بدأتهم بمؤسس شركة مايكروسوفت، بيل غيتس، المدمن على الكولا الدايت، لدرجة أن غرفه بالفندق مليئة بها.[…]

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