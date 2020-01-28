2020/01/28 | 10:03 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المستقلة / كشفت القناة 13 الإسرائيلية، الإثنين، عن الدول العربية التي من المتوقع أن تبدي دعمها للخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية ” صفقة القرن “، والتي سيتم الإعلان عنها خلال ساعات.
وقال باراك بن رافيد المراسل السياسية للقناة الإسرائيلية في تقرير له من واشنطن إن “أحد المسؤولين العرب أبلغه، دون […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قناة عبرية: دول الخليج داعمة لصفقة القرن) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال باراك بن رافيد المراسل السياسية للقناة الإسرائيلية في تقرير له من واشنطن إن “أحد المسؤولين العرب أبلغه، دون […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قناة عبرية: دول الخليج داعمة لصفقة القرن) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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