قناة عبرية: دول الخليج داعمة لصفقة القرن

2020/01/28 | 10:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / كشفت القناة 13 الإسرائيلية، الإثنين، عن الدول العربية التي من المتوقع أن تبدي دعمها للخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية ” صفقة القرن “، والتي سيتم الإعلان عنها خلال ساعات.وقال باراك بن رافيد المراسل السياسية للقناة الإسرائيلية في تقرير له من واشنطن إن “أحد المسؤولين العرب أبلغه، دون […]

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