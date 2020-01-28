2020/01/28 | 10:04 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة، عزمها افتتاح جهاز قسطرة جديد ومتطور في مدينة الطب ببغداد.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة صدى الاعلام , ان مدير عام دائرة مدينة الطب حسن محمد التميمي زار مركز بغداد للقسطرة واطلع على مراحل تأهيل المركز ونصب جهاز القسطرة الجديد وبمواصفات عالمية.واضاف ان العمل بالجهاز سيباشر به خلال الايام القليلة المقبلة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الصحة تستعد لافتتاح جهاز قسطرة متطور في مدينة الطب وكالة صدى الاعلام للانباء.

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