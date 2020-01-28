الصحة النيابية تتحرك لمقاضاة أميركا لمسؤوليتها عن إصابة الاف العراقيين بالسرطان

2020/01/28 | 10:04 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

كشفت عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية اكتفاء الحسناوي، الثلاثاء ، عن تحركات نيابية رفع دعوى قضائية ضد ال...

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