2020/01/28 | 10:11 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بومبيو لعبد المهدي: الهجوم على السفارة محاولة لصرف الانتباه عن قمع المتظاهرين من قبل إيران وعملائها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/28 | 10:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

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