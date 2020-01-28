مصرع 9 أشخاص واصابة 19 آخرين بحادث سير في ايران

2020/01/28 | 10:11 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 19 بجروح، اليوم الثلاثاء، نتيجة انقلاب حافلة قرب مدينة "مباركة" التابعة لمحافظة أصفهان وسط إيران، حسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر في محافظة أصفهان، إن "حافلة كانت قادمة من العاصمة طهران باتجاه محافظة شيراز جنوب البلاد، انقلبت في تمام الساعة الـ 4:45 من فجر اليوم ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 19 بجروح بعدما وصلت الحافلة إلى مدينة مباركة التابعة لمحافظة أصفهان وسط إيران".

وأوضحت أن "المسافرين المصابين بجروح جرى نقلهم إلى المستشفيات في محافظة أصفهان لتقديم العلاج لهم".

وأفادت تقارير حكومية إيرانية في شهر آب من العام 2017، بأن البلاد فقدت 277 ألف شخص نتيجة حوادث السير خلال السنوات العشر الماضية.

وتقدّر السلطات الإيرانية أن حوادث السير التي تشهدها البلاد تكلفها 3 مليارات دولار من الخسائر سنويا، وإيران من ضمن أكثر الدول في العالم من جهة حوادث السيارات، وفقا لتقرير نشره المعهد الإيراني للتأمين المركزي، من بين 190 دولة.

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