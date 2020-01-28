فيديو : طفلة تتلقى خبر وفاة أمها على الهواء

2020/01/28 | 10:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / تلقت طفلةٌ خبر وفاة أمها على الهواء مباشرةً بعد فوزها في مسابقة للمواهب في إندونيسيا.جنة (14 عاماً) كانت قد شاركت في المسابقة لمساعدة والدتها بحال فوزها بالجائزة النقدية، لكن الأوان كان قد فات خلال الحلقة.وقررت جنة المشاركة في برنامج المواهب، على أمل الفوز في الجائزة النقدية التي تبلغ قيمتها 35 ألف […]

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