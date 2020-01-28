2020/01/28 | 10:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ أجرى الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني، حسن نصر الله، لقاء مع زينب قاسم سليماني، ابنة القائد الراحل لـ”فيلق القدس” للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.ونشرت وسائل إعلام إيرانية، الاثنين، فيديو يظهر اللقاء بينهما دون تحديد موعده.وقال نصر الله لزينب، خلال اللقاء: “شرّف الله الشهيد قاسم سليماني بالجهاد والشهادة، وختم له بأجمل عاقبة“.وظهرت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصر الله يلتقي ابنة قاسم سليماني) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نصر الله يلتقي ابنة قاسم سليماني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).