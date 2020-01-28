اعتقال إرهابي كان يعمل بـ(الشرعية) في الموصل

2020/01/28 | 10:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، القبض على الإرهابي "أبو سدرة" في الجانب الأيمن لمدينة الموصل.

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