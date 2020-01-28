2020/01/28 | 10:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل عميد متقاعد بهجوم مسلح في بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل عميد متقاعد بهجوم مسلح في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).