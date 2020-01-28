2020/01/28 | 10:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هزة أرضية تضرب مناطق غربي البصرة

يتبع.



.



.

بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء (28 كانون الثاني، 2020) بإغلاق مبنى مديرية تربية واسط، بعد يوم واحد من استئناف الدوام فيها.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "مبنى مديرية تربية واسط، أُغلِقَ بعد يوم واحد من استئناف الدوام فيه

بغداد اليوم- ذي قار

أفاد مصدر أمني من مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، الثلاثاء (28 كانون الثاني 2020)، باستمرار غلق جميع الجسور في المحافظة باستثناء جسر الدوب والجسر الحديدي البديل.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "م

بغداد اليوم-بغداد

حددت أمانة بغداد، الثلاثاء (28 كانون الثاني 2020)، موعد انتهاء أعمال الصيانة بطريق سريع محمد القاسم وسط العاصمة بغداد وإعادة فتحه.

وذكرت الأمانة في بيان تلتقه (بغداد اليوم)، أن "نسبة انجاز بلغت 89 ‎%‎ تم تحقيقها ب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( هزة أرضية تضرب مناطق غربي البصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( هزة أرضية تضرب مناطق غربي البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).