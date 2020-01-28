رئيس الجالية الاردنية في الصين يتحدث عن كورونا

2020/01/28 | 10:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / نشر رئيس الجالية الاردنية في مدينة ووهان الصينية الدكتور جودت الكساسبة وهو شقيق الشهيد معاذ الكساسبة معلومات عن مدينة ووهان الصينية التي تفشى فيها فيروس كورونا الجديد.وتالياً نص ما كتبه الكساسبة: السلام عليكم و رحمة الله ارجو بيان النقاط الاتية، حتى ما تختلط الامور ببعضها ١- مدينة ووهان هي مدينة عالمية و […]

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