2020/01/28 | 10:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التنمية الصناعية تمنح( 88) أجازة تأسيس لمشاريع صناعية جديدة خلال الشهر الماضي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/28 | 10:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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