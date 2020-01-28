2020/01/28 | 10:29 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محتجون يغلقون عدداً من الدوائر الحكومية في الديوانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/28 | 10:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محتجون يغلقون عدداً من الدوائر الحكومية في الديوانية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محتجون يغلقون عدداً من الدوائر الحكومية في الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).