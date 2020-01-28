وزارة الدفاع تنشر قائمة بأسماء الموظفين المعينين (الوجبة 1) 2020

2020/01/28 | 10:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / وزارة الدفاع تنشر قائمة بأسماء الموظفين المعينين بموجب كتب مكتب رئيس الوزراء والمؤشرين بأمرة المديرية العامة للأفراد والمنسب نقلهم الى الوحدات المؤشرة ازاء كل منهم (الوجبة الاولى).يتم التحاقهم الى الوحدات المؤشرة أزائهم اعتباراً من 1 شباط 2020 والوزارة مستمرة باصدار الاوامر بالتتابع

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