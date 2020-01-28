2020/01/28 | 10:42 - المصدر: دواروز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- آكري.. الكشف عن مصير 6 اشخاص قصفتهم طائرة تركية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع دواروز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/28 | 10:42.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آكري.. الكشف عن مصير 6 اشخاص قصفتهم طائرة تركية) نشر أولاً على موقع (دواروز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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